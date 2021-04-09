15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişinin üzerinden, 10 gram bonzai, 7 kilogram toz esrar, 141 gram kubar esrar, 18 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, 939 gram eroin, 346 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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