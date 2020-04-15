15 Nisan 1314. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama - MPİ Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Sayısal Loto'da haftanın şanslı rakamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından belli oldu. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto çekilişinde, gözler 15 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, şans oyunu meraklılarının heyecanla sorguladığı 15 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası.

15 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1314. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. 15 Nisan Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 32 kişi 6 bin 602 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 816 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 33 bin 821 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 15 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.