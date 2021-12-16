15 metrekareden dağılan iyilik

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Erzan Aktar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde göç sosyolojisi üzerine doktora yapıyor. Aynı zamanda bir gezgin. 25’ten fazla ülke 120’den fazla şehir gezdi. 2009 yılında da ‘köy okullarına kitap desteği’ sosyal projesini geliştirdi. Daha sonra ‘Bir Kitap Bir Gelecek Derneği’ni kurdu. 12 yılda 280 okula el uzatan Erzan Aktar, gezginliğinin kendisine farklı hayatları keşfetmekle ilgili önemli tecrübeler kattığını anlatarak, şunları ifade etti: “Köy okulları özelinde bir şeyler yapma fikri aslında bir arkadaşımın,“Van’da bir okul var biz aramızda kitap toplayıp buraya gönderelim mi?” demesiyle doğdu. Bütün arkadaşlarıma mesaj attım, zincir bir anda büyüdü, kısa sürede evimin salonuna sığamayacak kadar kitap geldi. Okula gönderdim, elimde kalanları da başka okullara gönderdim.

HARÇLIKLARIMDAN ARTTIRIYORDUM

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Beni devlet okuttu, başarı burslarıyla okudum. Orta gelirli bir ailede büyüdüm. Lisans öğrenciliğim zamanında harçlıklardan artıyordum. Bazen de bursumun yarısıyla kargo ücretlerini ödüyor, kalan yarısını da iki ay biriktirip okullara ziyaret yapıyordum. Şimdi de 10 arkadaş dışarıdan yemek söylemek yerine o parayı birleştirip çocuklara harcıyoruz.”

ÖNEMLİ OLAN YARDIMIN BÜYÜKLÜĞÜ

İstanbul Ataşehir’de kiraladığı 15 metrekarelik dükkanı dernek ofisine çeviren Erzan Aktar, “Çok fazla koli oluyor. Artık evime sığmadığı için böyle bir yere ihtiyaç vardı. Küçük ama işimizi görüyor. Önemli olan ofisin değil yardımın büyüklüğü” dedi.

HAYALLERİNİ BÜYÜTSÜNLER İSTİYORUM

Çocukken okuduğu Khaled Hosseini’nin Uçurtma Avcısı romanının kendisini çok etkilediğini söyleyen Aktar, “Ben çok hayal kuran, hayallerini kitaplarla büyüten biriyim. Gezginliğim de hayallerimin peşinden gitmeyi sevmemden. Köy okullarındaki çocukların hayallerini merak ettim, onların hayallerini de kendi hayallerim gibi kitapla genişletmek istedim. Uzak köylerdeki çocuklara, ‘Şuraya bir uçak inse nereye gitmek istersiniz?’ dediğimde, sadece yaşadıkları ilin merkezine gitmeyi hayal ettiğini görüyorum. Ben daha öteye gitmeyi hayal etsinler istiyorum. Mars’a gidebileceğini hayal ettirecek anahtarı onlara vermek için bunu yapıyorum” ifadelerini kullandı.