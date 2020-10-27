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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

15 kişilik minibüsten 27 Suriyeli çıktı

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15 kişilik minibüsten 27 Suriyeli çıktı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 15 kişi kapasiteli minibüste 27 Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Suriyelilere, toplam 23 bin 288 lira ceza uygulandı.

Aksu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe sınırlarındaki Kurşunlu Şelalesi önünde dün gerçekleştirdiği uygulamada Suriye uyruklu B.Y.'nin kullandığı 07 MA 3466 plakalı minibüs durduruldu. Kapasitesi 15 kişi olan minibüste 27 Suriyelinin bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye 4 bin 388 lira ceza uygulanırken, minibüs 15 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca minibüste bulunan 15 yaş üzeri 21 kişiye Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 900'er lira ceza uygulandı. Toplam 23 bin 288 TL idari para cezası kesilen Suriyeliler, YTS sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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