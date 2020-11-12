15 bin çocuk bilim setleriyle buluşturuldu

N Kolay İstanbul Maratonu’nda pandemi önlemleri kapsamında ilk kez Sanal Koşu uygulaması hayata geçirildi. 07-08 Kasım 2020 tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde gerçekleşen sanal koşularda çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA’nın başlattığı Bilim Seferberliği’nin gönüllüleri de yerlerini aldı. Bilim Seferberliği gönüllüleri adım adım koşarak, 300 bin TL toplayarak imkanları sınırlı, hayalleri sınırsız 15 bin çocuğa son teknoloji bilim seti gönderilmesine katkıda bulundu. Maratona katılan Bilim Seferberliği gönüllüleri arasında Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan tek Türk profesörü Mehmet Toner, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ve Facebook Orta Doğu ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş da yer aldı.



Maratonda Bilim Seferberliği için koşan gönüllüler, içerisinde 31 adet elektronik modül bulunan 5’er adet bilim setinin ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaşmasını sağladı. Bilim seti gönderilen okullardaki öğretmenler online bir platform aracılığıyla setin sınıf içi kullanıma dair eğitimlere ve müfredata uygun proje içeriklerine ulaşıyor. Öğrenciler, bilim setleriyle hazırladıkları projelerle yılda iki kez, Türkiye çapında düzenlenen bilim yarışmasına katılıyor.

Dünyaca ünlü bilim insanları danışmanlığında hazırlanıyor

YGA mezunu mühendislerin Türkiye’de ürettikleri Bilim Setleri; Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar, Harvard & MIT Prof. Mehmet Toner ve Psikolog ve Yazar Prof. Doğan Cüceloğlu danışmanlığında hazırlanıyor. YGA’nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği Bilim Seferberliği ile bugüne kadar 768 okulda 307 bin çocuğa son teknoloji bilim setleri ulaştırıldı.