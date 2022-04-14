1400 seçim kurulu başkanı değişiyor

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TBMM’de yasalaşarak yürürlüğe giren seçim yasasının en çok tartışılan maddesiyle ilgili hazırlıklar başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu, tüm il ve ilçelerde seçim kurulu başkanlarının değiştirilmesiyle ilgili süreci belirledi. 6 Temmuz tarihine kadar tüm seçimler yapılmış olacak. Yeni başkanlar, birinci sınıf hâkim ve savcılardan kurayla belirlenecek. İktidar, tüm seçim kurulu başkanlarını değiştirmiş olacak.

KIDEM KURALI YOK

Kamuoyunun daha çok seçim barajının yüzde 7’ye inmesiyle bildiği seçim yasasındaki, il ve ilçelerin en kıdemli hâkim ve savcısından olan seçim kurulu başkanlarını değiştiren madde hayata geçiriliyor. Bu kapsamda seçim kurullarının oluşumunun nasıl yapılacağına ilişkin taslak hazırlandı. Yeni yasada yer alan hükümlere göre usul ve esaslar belirlenerek, bu yaz boyunca sürecin tamamlanması planlandı.

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KURA ÇEKİMİ PLANI

Buna göre kura çekimi, ilk derece adalet komisyonu bulunan il ve ilçelerde yapılacak. Kura çekimine siyasi parti temsilcileri de katılabilecek. Hâkimler hazır bulunacak. Siyasi parti temsilcilerinin bu kura çekimlerinde mutlaka bulunması gerektiği, şeffaflığın sağlanması için gözlemcinin önemli olduğu belirtiliyor. Düzenlemeye göre, eşler aynı kurulda görev yapamayacak. Kurada aynı kurul için çıkan eşler için yeniden ad çekme yapılacak.

6 TEMMUZ’A KADAR

Adalet komisyonları, kura çekimini aynı ildeki birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin listesinden yapacak. Bir ilde veya ilçede kuraya katılacak hâkim sayısı, kurullarda görev alacaklardan azsa, eksikler kıdem sırasına göre diğer hâkimler arasından belirlenecek. İşlemler, 6 Temmuz 2022 tarihine kadar tamamlanmış olacak. Bu tarihe kadar il ve ilçe seçim kurulları, yemin ederek göreve başlayacaklar. Bu düzenlemeyle iktidar, 400 il seçim kurulunda asil ve yedek üyeleri, bin civarı ilçe seçim kurulu başkanını değiştirmiş olacak.