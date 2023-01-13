14 yıl önce kardeşini öldüreni trafikte sıkıştırıp, kurşun yağdırdı

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Olay, saat 13.30 sıralarından İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt’ün kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araç, yanına yaklaşan bir başka hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, tabancasını çekip Zümrüt’e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğu tespit edildi. Hüseyin Zümrüt’ün, Korkmaz’ın kardeşi Mustafa Korkmaz’ı 2009 yılında düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlendi.

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ARAÇTAN İNİP KONTROL ETTİ

Bu arada, saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Orhan Korkmaz’ın, kullandığı araçla Zümrüt’ün aracını sıkıştırıp yanına yaklaşarak ateş ettiği, ardından da inip durumunu kontrol ettiği görüldü.

Polisin Orhan Korkmaz’ı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.