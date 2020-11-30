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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

14 yaşındaki Salih Danabaş, motosiklet kazasında öldü

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14 yaşındaki Salih Danabaş, motosiklet kazasında öldü
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Eskişehir’nin Çifteler ilçesinde kamyonetin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Salih Danabaş (14), hayatını kaybetti.

Kaza, Çifteler ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Mevlüt S.'nin kullandığı 26 ZA 860 plakalı kamyon, Salih Danabaş idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada Salih Danabaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Danabaş’ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mevlüt S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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