14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında yeni gelişme... Beş polise uzaklaştırma

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Açıklamada, “Nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart tarihinde, 14 yaşındaki Y.D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.