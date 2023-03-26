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14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında 5 polise uzaklaştırma

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#Polis#Diyarbakır#Şiddet
14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında 5 polise uzaklaştırma
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 13:59

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğun darbedilmesi iddialarıyla ilgili olarak 4 polis memuru ile 1 komiserin görevden uzaklaştırılarak, gözaltına alındığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 21 Mart’ta nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki Y.D.’nin polis memurlarınca darbedildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır” denildi.

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#Polis#Diyarbakır#Şiddet

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