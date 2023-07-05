×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşındaki Ahmet'e acı veda... Forkliftten devrilen paletlerin altında kalmıştı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Yakutiye#Forklift
14 yaşındaki Ahmete acı veda... Forkliftten devrilen paletlerin altında kalmıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 14:55

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde forklift ile kamyona taşınan laminant paletlerinin altında kalıp, hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Ataş (14), son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Demirciler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde laminat yüklü paletlerin babası Aleaddin Ataş (51) tarafından forklift ile kamyona taşındığı sırada, paletlerin devrileceğini fark eden Ahmet Ataş, tutmak için hamle yaptı. Ancak Ahmet Ataş, devrilen paletlerin altında kaldı.

14 yaşındaki Ahmete acı veda... Forkliftten devrilen paletlerin altında kalmıştı

İhbarla gelen ekipler, Ahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Lise öğrencisi Ahmet Ataş'ın cenazesi, öğle vakti Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından yeni asri mezarlığa defnedildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

14 yaşındaki Ahmete acı veda... Forkliftten devrilen paletlerin altında kalmıştı

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Yakutiye#Forklift

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı