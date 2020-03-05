14 Ocak tarihli PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı - E devlet PAEM sonuç ekranı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adayların sınavları erişime açıldı. Sınav sonuçları e devlet ekranından, şifre ve TC kimlik numaraları ile sorgulanacak. İşte, PAEM eğitim sonu sonuç sorgulama ekranı.

E DEVLET SONUÇ SORGULAMA

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 14 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır.