14 Ocak tarihli PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı - E devlet PAEM sonuç ekranı
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından PAEM sınav sonuçları açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde gerçekleşen eğitimlerle istihdam edilecek olan komiser yardımcıları, 14 Ocak tarihinde düzenlenen PAEM eğitim sonu sınav sonuçlarını e devlet ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, PAEM eğitim sonu sınav sonucu sorgulama sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adayların sınavları erişime açıldı. Sınav sonuçları e devlet ekranından, şifre ve TC kimlik numaraları ile sorgulanacak. İşte, PAEM eğitim sonu sonuç sorgulama ekranı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 14 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır.
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