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14 Mayıs’ta seçim... CHP: Her an hazırız

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#AK Parti#CHP#Seçim
14 Mayıs’ta seçim... CHP: Her an hazırız
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

Seçim tarihine ilişkin AK Parti kulislerine yansıyan 14 Mayıs tarihi için CHP’den, “Biz hazırız” yanıtı geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Biz her an seçim olacak gibi hazırız” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim tarihinin öne çekilmesi tartışmaları ve kulislere yansıyan 14 Mayıs tarihi için “Nisan başına kadar yapılacak bir seçim erken seçimdir. ‘Destekleriz’ dedik. Bu tarihten sonraki seçimin ise siyaset mühendisliği olduğunu ve bunun bir parçası olmayacağımızı söyledik. Hayırlısı olsun, demek ki kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Biz her an seçim olacak gibi hazırız” dedi.

ENFLASYON MAKYAJLI

Öztrak, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sıra ÖTV’de” söyleminin anımsatılması üzerine de “İktidarın metal yorgunu olduğunu, proje üretemediğini söylüyoruz. Projeleri biz üretiyoruz onlar projelerimizi alıp, eksik-gedik tatbik etmeye çalışıyorlar. Genel Başkanımız ne derse onu yapmak durumundalar. ÖTV’yi kaldırdılar kaldırdılar, kaldırmadılar ilk seçimde biz gelince gereğini yaparız” diye konuştu. Öztrak, basın toplantısının devamında özetle şunları söyledi:

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“Aralık enflasyonu memurun, emeklinin, işçinin maaşının, belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Burada çok ağır bir makyaj olduğu açık. Herkes yaşadığı enflasyonu, hayat pahalılığını biliyor. Genel Başkanımız olacakları önceden gördü, TÜİK’in önünde açıklama yaptı. Sorumluları uyardı. Herkes yaptıklarının hesabını yargı önünde mutlaka verecek. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin gasp edilen haklarının hesabı seçimden sonra mutlaka sorulacak.

ULUFE DAĞITIR GİBİ

Sanki kendi kesesinden ulufe dağıtır gibi hiç sıkılmadan ‘Yüzde 25 zammı’ müjde diye verdi. Bir de üstüne sarı sendikacılarına ve saray şürekâsına kendini ayakta alkışlattı. Genel Başkanımız, ‘Bu yetmez’ deyince müjde ‘yüzde 30’a’ çıktı. Madem imkânınız vardı neden baştan yüzde 30’u vermediniz? Allah’tan Kemal Bey var, ya olmasaydı.”

Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuşirevan Elçi’nin tartışma yaratan özerklik açıklamalarına ilişkin de “Şahsi görüşü, partimizi bağlamaz” dedi.

14 Mayıs’ta seçim... CHP: Her an hazırız

 

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GEMLİK’TEN ZİYARET

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Ziyarette ağırlıklı olarak projeler ve üreticiye verilen destekler konuşuldu.

 

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#AK Parti#CHP#Seçim

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