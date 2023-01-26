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‘14 Mayıs kesin sandıkta güvenlik sorunu yok’

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#AK Parti#Ömer Çelik#Seçim
‘14 Mayıs kesin sandıkta güvenlik sorunu yok’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti. En çok sandık güvenliği söyleniyor. Bütün siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandıkların başında olacak. Güvenlik sorunu yok” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç’teki skandal provokasyonla ilgili, “Cumhurbaşkanımız güçlü bir figür, onların düşman olduğu değerler açısından. Bunların hepsi Nazi aslında. Bu durum son derece tehlikeli. En tepede bir Erdoğan düşmanlığı var, onu kaldırdığınızda Türkiye, İslam göçmen düşmanlığı var” dedi.

BU BİR TERÖR EYLEMİDİR

CNN TÜRK’te soruları yanıtlayan Çelik, özetle şunları söyledi: “(İsveç’te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu) Bunlar bildiğiniz faşistler. Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan tamamen terör eylemidir ve terör eylemi muamelesi görmelidir. İfade hürriyetini de yok eden bir durum.

PATRONUMUZ MİLLET

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti. En çok sandık güvenliği söyleniyor. Siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandık başında olacak. Güvenlik sorunu yok. Her seçime giderken patronunuz millettir.

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(AK Partili Şenel Yediyıldız’ın sözleri) Asla doğru bulmadığımız bir ifade” 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Seçim

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