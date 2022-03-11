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Kar tatili açıklamalarını yakından takip eden öğrenciler, 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar neticesinde 14 Mart tarihinde kar tatili ilan edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte, o detaylar

14 MART PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilerde şu ifadeler yer alıyor.

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

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Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Bu ifadeler çerçevesinde 14 Mart Pazartesi günü eğitime devam edileceği söylenebilir.