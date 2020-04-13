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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Kapıcının Corona Virüsü testi pozitif çıktı... 14 katlı apartman karantinada!

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Kapıcının Corona Virüsü testi pozitif çıktı... 14 katlı apartman karantinada!
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Corona Virüsü tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, Corona Virüsü tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı. 14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı.

Kapıcının Corona Virüsü testi pozitif çıktı... 14 katlı apartman karantinada

Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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