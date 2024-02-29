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14 ilde eş zamanlı Kıskaç! Bakan Yerlikaya: 47 şüpheli yakalandı... Her yerden para çıktı

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Antalya
14 ilde eş zamanlı Kıskaç Bakan Yerlikaya: 47 şüpheli yakalandı... Her yerden para çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 11:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' operasyonlarında 47 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin:

14 ilde eş zamanlı Kıskaç Bakan Yerlikaya: 47 şüpheli yakalandı... Her yerden para çıktı

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6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları,

Örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası, Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

14 ilde eş zamanlı Kıskaç Bakan Yerlikaya: 47 şüpheli yakalandı... Her yerden para çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

14 ilde eş zamanlı Kıskaç Bakan Yerlikaya: 47 şüpheli yakalandı... Her yerden para çıktı

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Antalya

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