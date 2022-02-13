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Ä°stanbul'da yaÅŸayan 3 Ã§ocuk babasÄ± 56 yaÅŸÄ±ndaki Muzaffer Kayasan, bundan 3 yÄ±l Ã¶nce lÃ¶semi nedeniyle Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde kemik iliÄŸi nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sÃ¼rekli baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k baskÄ±layÄ±cÄ± ilaÃ§lar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda bu kez de koronavirÃ¼se yakalandÄ±. HastalÄ±ÄŸÄ± atlatan ancak PCR testi 14 aydÄ±r bir tÃ¼rlÃ¼ negatife dÃ¶nmeyen Kayasan'Ä±n durumu, doktorlarÄ± tarafÄ±ndan da yakÄ±ndan izleniyor.

Kayasan, varyant aÃ§Ä±sÄ±ndan da sÃ¼rekli takip altÄ±nda tutulduÄŸunu sÃ¶yleyerek "En son ayÄ±n 9'unda test yaptÄ±rdÄ±m. Ä°ki tane test yaptÄ±lar, birisi varyant testi, diÄŸeri normal Kovid testiydi. Varyant yok ama PCR testim hala pozitif. Her ÅŸeyin lÃ¶semi ile ilgili olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor doktorlarÄ±m. LÃ¶semi hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± bu zorluklarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶yleniyor. Daha Ã¶nce kemik iliÄŸi nakli olduÄŸumda, ikinci senesinde Ã§ok iyiydim. Ot biÃ§iyordum, bahÃ§emde Ã§apa yapÄ±yordum. Ä°lik naklimi Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã‡apa TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirdiler. GeÃ§en sene nefes darlÄ±ÄŸÄ± ile belirtilerim baÅŸladÄ±. Mide bulantÄ±sÄ±, yemek yiyememe ile kÃ¶tÃ¼leÅŸince test yaptÄ±lar. Kovid olduÄŸumu Ã¶ÄŸrendim. Bu sefer de Kovid'den dolayÄ± hastaneye yattÄ±m" dedi.

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"KOVÄ°D'Ä°M AMA ASLINDA DEÄžÄ°LÄ°M"

14 aydÄ±r hastanede ve evinde karantina altÄ±nda olduÄŸunu kaydeden Kayasan, "LÃ¶semi olduÄŸum iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimin Ã§ok zayÄ±f olduÄŸunu ve bu nedenle testimin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ama aslÄ±nda Kovid olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. Yani Kovid'im ama deÄŸilim. '(VirÃ¼sÃ¼n) partikÃ¼llerini taÅŸÄ±yorsunuz, onun iÃ§in de test pozitif Ã§Ä±kÄ±yor' diyorlar. OÄŸlum, kÄ±zÄ±m, torunum gelirse, Ã§ocuklara bir zarar veririm korkusuyla onlarla sadece WhatsApp'tan internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸebiliyorum. Psikolojik olarak insan Ã§ok yÄ±pranÄ±yor. SÃ¼rekli bugÃ¼n mÃ¼ Ã¶leceÄŸim, yarÄ±n mÄ± Ã¶leceÄŸim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

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"TEMASSIZ KART GÄ°BÄ° OLDUM, SANAL BÄ°R HAYAT YAÅžIYORUM"

Hastanede yatarken kanser hastalarÄ±nÄ±n bile iyileÅŸip gittiÄŸini, kendisinin bir tÃ¼rlÃ¼ normale dÃ¶nemediÄŸini sÃ¶yleyen Kayasan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

"AkciÄŸer kanseri hastasÄ± geldi, adam iyileÅŸti gitti, Allah Ã¶mÃ¼r versin; lÃ¶semi hastasÄ± geldi, iyileÅŸti gitti; kalp hastasÄ± geldi, iyileÅŸti gitti. Ben 14 aydÄ±r yaÅŸÄ±yorum ama iyileÅŸemedim. Psikolojik olarak da bitmiÅŸ durumdayÄ±m. Beynim artÄ±k her gÃ¼n bana 'Muzaffer bugÃ¼n Ã¶leceksin' diyor. Her gÃ¼n bir kere daha Ã¶lÃ¼yorum. Bir hastaya dersin ki 1 sene Ã¶mrÃ¼n var, ona gÃ¶re derim ki tamam ÅŸunu yapayÄ±m, bunu yapayÄ±m. Ama Ã¶yle bir durum da yok. Korona bitsin, negatife dÃ¶neyim, ilk iÅŸim torunlarÄ±ma Ã§ocuklarÄ±ma, eÅŸime sarÄ±labilmek olacak. DoyasÄ±ya oyun oynamak istiyorum torunlarÄ±mla. TemassÄ±z kart gibi oldum, sanal bir hayat yaÅŸÄ±yorum 14 aydÄ±r. Varyant deÄŸilmiÅŸim ama ben Laz varyantÄ±yÄ±m."

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"BU VAKALAR Ã‡OK Ã–ZEL KONAKLAR"

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lanan hastalarda, uzamÄ±ÅŸ Kovid pozitifliklerin gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini kaydeden SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilim Kurulu Ãœyesi ve Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz, 14 aylÄ±k pozitiflik durumunun literatÃ¼rde de Ã§ok nadir rastlanan bir durum olduÄŸunu belirterek "BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± baskÄ±layan ilaÃ§lar kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu grup hastalarda uzamÄ±ÅŸ PCR pozitifliÄŸi olabiliyor. Ã–zel konak Ã§Ã¼nkÃ¼ bunlar. Bu hastamÄ±zda da biraz daha uzun bir zaman sÃ¶z konusu. GerÃ§ekten sÃ¼re Ã§ok uzun, dÃ¼nya literatÃ¼rÃ¼nde de bÃ¶yle Ã§ok vaka yok. Ã–zel konaklarda Ã§ok farklÄ± durumlar sÃ¶z konusu olabilir. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n ne kadar baskÄ±landÄ±ÄŸÄ± ile ilgili. Mesela vÃ¼cudun antikor Ã¼retme kapasitesi yoksa, Ã§ok uzun sÃ¼rebiliyor gerÃ§ekten pozitiflik durumu" dedi.

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"BU KONAKLAR YENÄ° BÄ°R VARYANT Ä°HTÄ°MALÄ°NE KARÅžI DA TAKÄ°P EDÄ°LÄ°R"

Bu durumunun nedenlerinin henÃ¼z bilim dÃ¼nyasÄ± tarafÄ±ndan da araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, yanÄ±tÄ±n henÃ¼z Ã§ok net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama Ã§eÅŸitli teroiler Ã¼zerinde durulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Yavuz, "BirÃ§ok hipotez var bu konuda. Ã–rneÄŸin vÃ¼cudun belli bÃ¶lÃ¼mlerinde, Ã¶zellikle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hÃ¼crelerinin ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde, virÃ¼sÃ¼n gizli kalabildiÄŸi ya da insanlarÄ±n bazÄ± hÃ¼crelerinin iÃ§inde virÃ¼sÃ¼n yerleÅŸebildiÄŸi gibi hipotezler var. Bunlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar var. Ama esas sorun burada, hastanÄ±n altta yatan baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± baskÄ±layan durumunun olmasÄ±. Bu tarz hastalarda virÃ¼sÃ¼n sÃ¼rekli vÃ¼cutta kalmasÄ± ve bunda da sÃ¼rekli baÅŸarÄ±lÄ± olabilmesi, vÃ¼cudun oluÅŸturduÄŸu belli antikorlardan kaÃ§abilme Ã¶zelliÄŸi kazanabilmesi vs, bunlar sÄ±kÄ±ntÄ± olabiliyor. HatÄ±rlarsanÄ±z Omicron da ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, farklÄ± senaryolar vardÄ± ve bunlardan biri de aynen bu konakta olduÄŸu gibi, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lanmÄ±ÅŸ bir konakta uzun sÃ¼ren viral pozitiflik nedeniyle virÃ¼sÃ¼n Ã§ok fazla mutasyon geÃ§irmiÅŸ olabileceÄŸi ÅŸeklindeydi. Bu vakanÄ±n da zaten o yÃ¶nde takipleri yapÄ±lÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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UzamÄ±ÅŸ Kovid pozitifliklerinde bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k orandan beklenmediÄŸini kaydeden Prof. Dr. Yavuz, bazÄ± riskli durumlar iÃ§in ekstra Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ±nÄ±n tercih edildiÄŸini sÃ¶yleyerek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

"BÃ¼yÃ¼k oranda bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±k beklenmiyor bu tip hastalarda. Ama mesela bÃ¶yle bir hastanÄ±n diyelim ki Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa yaÅŸlÄ± bakÄ±m evi gibi risk yaratabileceÄŸi bir ortamda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tercih edilmez. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin durumuna gÃ¶re aÅŸÄ±rÄ± Ã¶nlemler alÄ±nabilir. Ama normal koÅŸullar altÄ±nda iÅŸine dÃ¶nmesi iÃ§in virÃ¼sÃ¼n temizlendiÄŸi ya da RNA'nÄ±n negatifleÅŸtiÄŸinin gÃ¶sterilmesi gerekmiyor, ÅŸu anda TÃ¼rkiye'deki yasal Ã§erÃ§eve de bu ÅŸekilde zaten."

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