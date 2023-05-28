13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi’ndeki 14 katlı bir binada meydana geldi. 13’üncü katta oturan Nurgül Dal ile oğlu Hamza ve kızı Zümra, balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra'nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Hamza Dal'ın balkondan sarktığı, annesi Nurgül Dal'ın ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü. Olay sırasında esnaf olan eşi Hulusi Dal'ın evde olmadığı belirtildi.

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Nurgül Dal'ın 2017 yılında televizyonda yayınlanan 'Gelin Evi' programına katıldığı ve yarışmada 1'inci olduğu ifade edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

Nurgül Dal ile Hamza ve Zümra Dal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, eşini ve çocuklarını kaybeden Hulusi Dal, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Hulusi Dal gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra Hacılar ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GERİYE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan Nurgül Dal'ın oğlu Hamza'nın sünnet düğünü, Hulusi Dal'a yapılan doğum günü kutlaması ve çiftin mutlu anlarında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Sünnet düğünündeki görüntülerde Hamza Dal'ın, "Kardeşime, ayrıca beni büyüten babaanneme ve dedeme çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz" dediği görüldü. Nurgül Dal'ın ise eşi Hulusi Dal'a, "Sen benim alın yazımsın. Kimsenin değiştiremediği, Allah'ın alnıma yazdığı alın yazısısın" dediği duyuldu. Doğum gününde çekilen görüntülerde ise çiftin kutlama yaptığı görüldü.

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