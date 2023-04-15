Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

1350 kilometrelik takiple yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Palandöken#Takip
1350 kilometrelik takiple yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

Erzurum Palandöken’de 26 Mart günü öğle saatlerinde otomobiliyle ilerleyen Yusuf Y., ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler’i (28) gördü.

Haberin Devamı

Aracını durduran Yusuf Y. ile Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.’ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.’nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın’a (28) isabet etti. Ebubekir Akın 7 Nisan’da yaşamını yitirdi.

Haci Güler evinde yapılan baskında bulunamadı. Oluşturulan özel ekip, Güler’in Tekirdağ Çerkezköy’de saklandığını belirledi. Erzurum’dan 1350 kilometre uzaklıktaki Çerkezköy’e giden özel ekip, Güler’i saklandığı büfenin bodrumunda yakaladı. Güler, basın mensuplarının sorularına “Allah’ın dediği olur” cevabını verdi. Güler, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Palandöken#Takip

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını