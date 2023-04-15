1350 kilometrelik takiple yakalandı

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Aracını durduran Yusuf Y. ile Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.’ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.’nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın’a (28) isabet etti. Ebubekir Akın 7 Nisan’da yaşamını yitirdi.



Haci Güler evinde yapılan baskında bulunamadı. Oluşturulan özel ekip, Güler’in Tekirdağ Çerkezköy’de saklandığını belirledi. Erzurum’dan 1350 kilometre uzaklıktaki Çerkezköy’e giden özel ekip, Güler’i saklandığı büfenin bodrumunda yakaladı. Güler, basın mensuplarının sorularına “Allah’ın dediği olur” cevabını verdi. Güler, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.