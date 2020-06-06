1329. Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen 1 kişi 2.638.934,45 TL kazanmıştı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda 1329. hafta Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, bu kez de kupon sorgulamaları başladı. İşte, 1329. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto oyununun 1329. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. 21:15'te başlayan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu; 5 - 11 - 24 - 39 - 41 - 44

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