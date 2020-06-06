1329. Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
En çok tercih edilen şans oyunlarından Sayısal Loto'da 1329. hafta heyecanı gerdi kaldı. Kupon yapan ve şansını deneyen binlerce vatandaş, çekiliş sonucu araştırmalarına hız verdi. Sayısal Loto sonuçları, 6 Haziran 2020 tarihli çekiliş sonrası şans oyunu tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen 1 kişi 2.638.934,45 TL kazanmıştı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda 1329. hafta Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, bu kez de kupon sorgulamaları başladı. İşte, 1329. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto oyununun 1329. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. 21:15'te başlayan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu; 5 - 11 - 24 - 39 - 41 - 44
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle