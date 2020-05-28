1326. hafta Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Dün geceki çekilişin tamamlanmasının ardından sorgulamalar da hız kazandı. İşte, 27 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 13, 15, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 137 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 30 kişi 76 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 72 bin 91 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Silivri ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

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