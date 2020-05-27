1326. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi - 27 Mayıs Sayısal Loto sonuç sorgulama MPİ

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun 27 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Noter huzurunda çekiliş heyeti tarafından Milli Piyago İdaresi'nce saat 21:45'te tamamlanan çekilişin ardından, Sayısal Loto ikramiye oranları ve şanslı numaralar ilan edildi. 1326. hafta Sayısal Loto canlı çekilişinde Sayısal Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenlerin gözü haftanın şanslı rakamlarına çevrildi. İşte, 27 Mayıs İşte, Sayısal Loto hızlı sonuç sorgulama sayfası ve Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

27 MAYIS LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto oyununun 1326. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne oldu?

Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 304 bin 687 lira 42 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 691 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 574 kişi 85 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 407 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.