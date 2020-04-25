1317. Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da 1317. hafta heyecanı gerdi kaldı. Haftalardır devreden Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen talihli olup olmadığı, 25 Nisan 2020 tarihli çekiliş sonrası şans oyunu tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte, 1317. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Sayısal Loto oyununun 1317. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda 21:15'te başlayan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu; 2-14-25-31-42-49

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 82 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 322 kişi 74 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 155 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.