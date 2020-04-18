1315. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 18 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte rakamlar

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan kurayla tamamlandı. Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden dolduran şans oyunu meraklıları, son çekilişinde 2 milyon TL'nin devrettiği 18 Nisan Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı oyunda, 1315. hafta Sayısal Loto ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden sorgulanacak. İşte, 1315. hafta heyecanının yaşandığı 18 Nisan Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

18 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'daki genel müdürlük binasında Sayısal Loto çekilişleri düzenlendi. 18 Nisan Cumartesi akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. İşte 18 Nisan Sayısal Loto çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NU SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 342 bin 817 lira haftaya devretti. Sayısal Loto oyununun 1314. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 342 bin 817 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 7 bin 211 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 285 kişi 92 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 801 kişi de 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 18 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.