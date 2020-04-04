1311. Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belli oldu - Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama 4 Nisan

Sayısal Loto oyununun 4 Nisan Cumartesi günkü sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Son çekilişinde büyük ikramiyenin 2 kişiye çıktığı oyunda, günler öncesinden Sayısal Loto kuponlarını hazırlayan şans oyunu meraklıları, 4 Nisan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaraların çıktığını sorgulamaya başladı. İşte, heyecanla beklenen Sayısal Loto sonuçları...

4 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1311. çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. 4 Nisan Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası şu numaralar ikramiye kazandırdı;

5-14-25-27-46-49

SAYISAL LOTO CANLI SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 4 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.