1307. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Haftanın çekilişi MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası 1.307. haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

21 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu; 2-7-15-29-40-48

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin 676 lira 60 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 5 bin 536 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 909 kişi 79 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 28 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.