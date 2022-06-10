13 yıl hapisle aranıyordu, havalandırma boşluğunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi yakalamak için harekete geçti.
Firari hükümlü A.K.'nin, Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonla A.K., havalandırma boşluğunda yakalandı.
"CANINA KASTIN MI VAR, DEĞER Mİ?"
Polisin "Canına kastın mı var, değer mi?" dediği A.K., "Değer" cevabını verdi. A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.