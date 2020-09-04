13 yaşındaki kızın şüpheli ölümü

Olay, saat 20.00 sıralarında Birlik Mahallesi’nde 4234 sokakta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Müşerref Nur A., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Bunun üzerine küçük kız ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedaviye alınan Müşerref Nur A., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Müşerref Nur A.’nın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Küçük kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müşerref Nur A.’nın şüpheli ölümü üzerine polis, soruşturma başlattı.