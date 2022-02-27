13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zdan annesini bÄ±Ã§aklayan babasÄ±na: Mutlu musun ÅŸimdi

Haberin DevamÄ±

Olay, BahÃ§ekÃ¶y Mahallesi, Valide Sultan Caddesi'nde dÃ¼n saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olan ve hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± bulunan SatÄ±lmÄ±ÅŸ Acar, 5 aydÄ±r kendisinden ayrÄ± yaÅŸayan temizlik iÅŸÃ§isi eÅŸi Aysun Acar'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evi buldu. KÄ±zÄ±yla birlikte yaÅŸayan Aysun Acar'Ä±n evinin Ã¶nÃ¼ne giden SatÄ±lmÄ±ÅŸ Acar, konuÅŸmak istediÄŸini belirterek eÅŸi Aysun Acar'Ä± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Aysun Acar, iki kÄ±zÄ±yla birlikte dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±zlarÄ±nÄ±n uzakta kalmasÄ±nÄ± talep eden SatÄ±lmÄ±ÅŸ Acar, eÅŸi ile yaklaÅŸÄ±k 5 dakika konuÅŸtu.

KonuÅŸma devam ederken babasÄ±nÄ±n annesini bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren A.C., koÅŸarak yanlarÄ±na gitti. BabasÄ±na "Baba, mutlu musun ÅŸimdi?" diye baÄŸÄ±rarak tepki gÃ¶sterdi. O anlar cep telefonu kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±dÄ±. SatÄ±lmÄ±ÅŸ Acar, polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bÄ±Ã§aklanan Aysun Acar ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren Aynur Acar'Ä±n hayati tehlikesinin devam ettiÄŸini Ã¶ÄŸrenildi.

Haberin DevamÄ±

"13 YAÅžINDAKÄ° YEÄžENÄ°M BABASININ ANNESÄ°NÄ° BIÃ‡AKLADIÄžINI GÃ–RMÃœÅž"

Aysun Acar'Ä±n ablasÄ± Aynur KÄ±zÄ±lay, kÄ±z kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Her seferinde ondan kaÃ§an kardeÅŸimi bizi Ã¶ldÃ¼rmekle korkutarak kendisine geri dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. KardeÅŸime 'Seni Ã¶yle bir Ã¶ldÃ¼receÄŸim ki, bu herkese ibret olacak. Seni Ã¶yle bir hale getireceÄŸim ki, sana ben bakacaÄŸÄ±m. Benden baÅŸka kimse sana bakmayacak' diyordu. Bu adam kardeÅŸimi sabahlara kadar uyutmazdÄ±. Biz 23 yÄ±ldÄ±r kardeÅŸimizi bu adamdan kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama kurtaramadÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bacÄ±m bize yÄ±llarca tehdit edildiÄŸini sÃ¶ylemedi. KardeÅŸimiz kendi isteÄŸiyle dÃ¶nÃ¼yor sanÄ±yorduk. Buna raÄŸmen onu defalarca yanÄ±ndan aldÄ±k. KardeÅŸim 5 ay Ã¶nce onun yanÄ±ndan tekrar kaÃ§tÄ±. Bu adam 23 yÄ±ldÄ±r hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmayan bir adam. 23 yÄ±ldÄ±r kÄ±z kardeÅŸim temizlik iÅŸi yaparak o adama baktÄ±. KardeÅŸimin ilk kÄ±zÄ± bu adamÄ±n iÅŸkencesi ve dayaÄŸÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Åžu an o kÄ±z sinir hastasÄ± oldu ve tedavi gÃ¶rÃ¼yor. Bu adam kardeÅŸimi 4 ay tehdit etti. KardeÅŸim bu sefer Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze alarak ona dÃ¶nmedi, 'BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±mÄ± ziyan ettim, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±mÄ± etmeyeceÄŸim' diyordu. KardeÅŸimin telefonunu bulmuÅŸ, dÃ¼n akÅŸam Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ, 'Gel konuÅŸalÄ±m, ben sana zarar veremem seni seviyorum' demiÅŸ. KardeÅŸim inanarak gitmiÅŸ. KÄ±zÄ±na da, 'Siz uzaklaÅŸÄ±n biz baÅŸ baÅŸa konuÅŸacaÄŸÄ±z' demiÅŸ. KÄ±zlar annelerini beklerken merak edip aramÄ±ÅŸlar. ArdÄ±ndan 13 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸenim babasÄ±nÄ±n annesini bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÄŸacÄ±n arasÄ±ndan gÃ¶rmÃ¼ÅŸ. KÄ±zlar Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atÄ±p koÅŸarak olay yerine gidiyorlar. KardeÅŸimi 4 yerinden bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸ. BÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra onu yere yatÄ±rÄ±yor, bir eliyle gÄ±rtlaÄŸÄ±na bastÄ±rÄ±yor diÄŸer eliyle kalbine niÅŸan alÄ±yor. Oradan geÃ§en birisi Ã¼zerine atlÄ±yor ve o bÄ±Ã§aÄŸÄ± onun elinden almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KÄ±zlarda babalarÄ±nÄ±n elinden bÄ±Ã§aÄŸÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. EÄŸer o insanlar orada olmasaydÄ± ÅŸu an benim kardeÅŸim Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Â

"BABA ANNEMÄ° BIÃ‡AKLADIN ARTIK MUTLU MUSUN?"

Aynur KÄ±zÄ±lay, yeÄŸeninin babasÄ±na tepki gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Adam benim kÄ±z kardeÅŸimi 4 yerinden bÄ±Ã§aklÄ±yor ve kardeÅŸim olduÄŸu yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±yor. KardeÅŸimin sadece gÃ¶zleri aÃ§Ä±k ve bilinci kapalÄ±ymÄ±ÅŸ. O esnada 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± koÅŸarak gelerek, 'Baba annemi bÄ±Ã§akladÄ±n artÄ±k mutlu musun?' diyor. Benim kardeÅŸimin bilinci kapalÄ±ydÄ±, onu sÃ¶yleyen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±ydÄ±" dedi.

Â

"AMELÄ°YAT OLDU VE HALA UYUTUYORLAR"

KardeÅŸinin yoÄŸun bakÄ±mda uyutulduÄŸunu ifade eden KÄ±zÄ±lay, "Biz artÄ±k kanun istiyoruz. KadÄ±nlar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor, kadÄ±nlar zulÃ¼m gÃ¶rÃ¼yor. Erkekler 1 ay hapis yatÄ±p Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yarÄ±m kalan iÅŸini tamamlÄ±yor. Åžimdi Ã§ocuklarÄ±n tek korkusu babalarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±. Bu adam 1-2 ay sonra Ã§Ä±kacak ve yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÅŸi tamamlayacak. Ã–ldÃ¼kten sonra mÄ± mÃ¼ebbet yiyecek? Ã–lmeden Ã¶nce mÃ¼ebbet alsalar da bu kadÄ±nlar yaÅŸasÄ±n. BÄ±Ã§aÄŸÄ±n bir tanesi Ã§ok derine gittiÄŸi iÃ§in durumu aÄŸÄ±r. Ameliyat oldu ve hala uyutuyorlar" dedi.

Haberin DevamÄ±

KardeÅŸine cinsel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia eden KÄ±zÄ±lay, SatÄ±lmÄ±ÅŸ Acar'Ä±n cinsel iÃ§erikli sitelerden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta kÄ±zÄ±nÄ±n cep telefonundan bile bu sitelere girdiÄŸini sÃ¶yledi.