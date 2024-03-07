13 ilde sahte denklik belgesiyle üniversitelere girenlerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı... Aralarında iş insanı, kamudan ihraç FETÖ'ler de var

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından sahte denklik belgesi alarak Türkiye'deki yabancı öğrenci kontenjanından faydalanarak üniversitelere yerleşen kişilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona dair yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre şüphelilerin çoğunun ortaokul mezunu olduğu ve söz konusu denklik belgelerini Karadağ ve Kosova'dan aldıkları öğrenildi. Tıp, eczacılık, hukuk gibi fakültelerde normal puanın altında puanlarla eğitim görmeye başlayan şüphelilerin bir kısmının devlet kurumlarında çalıştıkları, bir kısmının ise özel sektörde çalıştıkları ortaya çıktı.

Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yazı işleri müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yapan Selim Can G., yeni nesil yapımcı olarak lanse edilen ve Türkiye'de bir holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapan Tolga A., Avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D.'nin de olduğu bilgisine ulaşıldı.