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13 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu... Kırmızı bültenle aranan 42 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Kırmızı Bülten#Kafes Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 10:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-31' operasyonuyla 12 ülke tarafından kırmızı bülten ve Difüzyon mesajı (Acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl KOM Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak’ta “KAFES-31”Operasyonları düzenledi.

13 ilde eş zamanlı Kafes operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu... Kırmızı bültenle aranan 42 kişi yakalandı

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Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor.

Operasyonda yakalanan şahısların,
Organize Suç Örgütü Üyeliği,
Yasadışı Silah Ticareti,
Uyuşturucu Madde Ticareti,
Kasten Öldürme,
Göçmen Kaçakçılığı,
Nitelikli ve Mali Dolandırıcılık,
Soygun ve Hırsızlık,
Resmi Belgede Sahtecilik ve
Vergi Kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, bugün yapılan Kafes Operasyonları ile birlikte Kırmızı Bültenle aranan 114 şahıs yakalandı.

13 ilde eş zamanlı Kafes operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu... Kırmızı bültenle aranan 42 kişi yakalandı

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.

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#Bakan Yerlikaya#Kırmızı Bülten#Kafes Operasyonu

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