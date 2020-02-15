1297. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Yüz binlerce şans oyunu tutkununun heyecanla beklediği 1297. hafta Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapıldı. Bu hafta kazandıran şanslı 6 şanslı numaranın belirlenmesinin ardından kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, Sayısal Loto'nun 1297. hafta çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto'nun 1297. hafta çekilişi 21:15'te tamamlandı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu; 5 - 15 - 24 - 27 - 30 - 34

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN





SON ÇEKİLİŞTE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 9, 14, 17, 26 ve 30 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.