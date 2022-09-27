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120 maddelik anayasa taslağı hazır

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#AK Parti#Seçim Beyannamesi#Seçim
120 maddelik anayasa taslağı hazır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

28 Ekim’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak seçim beyannamesinde yeni anayasa taslağının da yer alacağı belirtildi. Seçim beyannamesinin ise ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her seferinde vurguladığı ‘sivil anayasa’ çalışması AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alacak. Taslakla ilgili Erdoğan’a dört kez sunum yapıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 120 maddelik yeni anayasa taslağında, Türkiye’nin hem tarihi hem de gelecek perspektifini anlatan bir giriş yapılırken, zaman zaman tartışmalara neden olan kanun-kararname arasındaki belirsizliklerin giderilmesine vurgu yapılıyor. Kurmaylar, mevcut anayasada bu konuda kriterlerin olduğunu ancak yorum sorunu yaşandığını dile getirerek, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda bu konuları biraz daha netliğe kavuşturduk. Anayasanın taslak metni hazır. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu alması durumunda sivil anayasa gündeme gelecek. Şu anda vatandaşın ekonomi gibi konularına öncelik veriyoruz” değerlendirmesi yaptılar.

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ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTEN ATILIMLAR

Öte yandan 28 Ekim’de Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklanacak seçim beyannamesinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Partideki toplantılarda, beyannamenin “ekonomi” ağırlıklı olması konusu öne çıkarken, özellikle vatandaşı rahatlatacak adımlarla ilgili çalışmaların da yapıldığı belirtildi. Beyanname ile AK Parti’nin bugüne kadar hastane, bölünmüş yollar, havaalanları, köprüler gibi büyük yatırımlarla altyapı sorununun olmadığı konusuna vurgu yapılması planlanıyor. Bu kapsamda beyannamede, önümüzdeki süreçte enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi ve alım gücünü yükseltecek atılımlar gibi vatandaşın refahını artırmaya dönük projelerin yer alacağı belirtildi.

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VAATLERİN YÜZDE 90’I GERÇEKLEŞTİ

AK Parti, bu süreçte eski seçim beyannamelerinde verilen vaatlerin ne kadarının yerine getirildiği konusunda da bir inceleme yaptı. Özellikle 2002, 2007, 2011, 2015 ve 2018 yıllarındaki seçim beyannamelerini inceleyen AK Parti, verilen vaatlerin yüzde 70 ile

yüzde 90 arasında gerçekleştiğini, en çok 2007-2015 arasındaki vaatlerin yerine getirildiğini belirledi. Beyannamede yer alan vaatlerin geri kalan kısmının ise yapımına devam edildiği kaydedildi. Seçim vaatlerini gerçekleştirme oranının ise hazırlanan raporla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu aktarıldı.

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#AK Parti#Seçim Beyannamesi#Seçim

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