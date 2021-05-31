12 yaşındaki piyano dahisi Belçika yolcusu

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen Gürcistan, Almanya, Bulgaristan gibi ülkelerde yapılan çok sayıda müzik yarışmasında ödüller alan Ada Elif Savaş’ın hikayesini annesi Yasemin Banu Burcu şöyle anlattı: “Ada’nın yeteneğini keşfettiğimizde henüz 3.5 yaşındaydı. Piyanoya büyük bir ilgi ve alakası vardı. Ben de piyano çalıyorum, Ada’nın ilk hocası ben oldum. Ardından anaokulunda Ecole Francophone de Musique okuluna gönderdim. Burası İstanbul’daki tüm Fransız liselerinin müzik okulu olarak geçen bir kurum. Ada iki sene burada eğitim aldı ve öğretmenleri de yeteneğini fark etti. 6 yaşındayken Mimar Sinan Devlet Çocuk Konservatuvarı’nı kazandı ve temel müzik eğitimini burada aldı. Bu arada piyanoda birlikte çalışmaya devam ettik ve ilerlemesini sürdürdü.

OKULUN ÖDÜLLÜ EN KÜÇÜK ÖĞRENCİSİ

Daha sonra Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı bölüme girdi. Bir yandan da dil eğitimi alması için Notre Dame de Sion Vakfı’nın ilkokulu NDS Okulları’na başladı. Müzik eğitimi sürerken çeşitli yarışmalara katıldı. Pera Müzik yarışmasında ‘En iyi Türk Bestesi Yorumcusu’ ödülünü aldı. Almanya’da Mozart yarışmasında birinci, Gürcistan’da gerçekleşen yarışmada üçüncü oldu. Bulgaristan’da yapılan uluslararası piyano yarışmasında yine birincilik ödülünü aldı. Tüm bu başarıları sebebiyle Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Ada’yı onur ödülüne layık gördü ve okul tarihinde bu ödüle layık görülen en küçük öğrenci oldu.”

MART AYINDA BELÇİKA’YA GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Küçük yaşında çok sayıda yarışmada birincilik kazanan Ada Elif Savaş son olarak Türk piyanist Merve Mersinligil’in eğitim verdiği Academie de Musique et Arts de la Scene Watermael Boitsfort’tan teklif aldı. Bunun yanında normalde üniversite çağında öğrencilerin kabul edildiği Belçika Kraliyet Konservatuvarı’nın sınavlarına davet edildi. Konservatuvarın yanı sıra NDS Okulları’nda 7. sınıf öğrencisi olan Savaş, mart ayında Belçika’ya gitmeye hazırlanıyor.

SANATÇI YETİŞTİRMEK ÇOK ZOR

* Anne Yasemin Banu Burcu, “Türkiye’de sanatçı yetiştirmek gerçekten zor” diyor: “İmkânı olmayan nice yetenekli çocuk keşfedilmeden büyüyor. Ekonomik olarak iyi durumda olmayan aileler için olanaklar çok sınırlı. Ada çok sayıda ülkeden eğitim için davet alıyor. Biz eğitimlerden sonra Türkiye’ye döneceğiz. Ama Türkiye’de çok daha çeşitli müzik eğitimi verilen kurumlar olmasını ve Türkiye’nin yetenekli çocuklarını keşfetmesini temenni ediyorum.”

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