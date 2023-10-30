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Sarımsak soğan bağımlısı Eymen'i görenler şaşkına dönüyor: Her gün 1 kilo soğan, 10 diş sarımsak yiyor

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#Bursa#Eymen Ayhan#Sarımsak
Sarımsak soğan bağımlısı Eymeni görenler şaşkına dönüyor: Her gün 1 kilo soğan, 10 diş sarımsak yiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 11:18

Bursa'da çocukluğundan beri sarımsak ve soğan yemeye doymayan 12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor. Evde meyve tabağı yerine soğan ve sarımsak tabağıyla mutlu olan çocuk, futbol da oynuyor. Hiç hastalanmadığını ifade eden Eymen, kokuya karşı tedbir alsa da annesi bu durumdan şikayet ediyor.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan yiyor. Çocukluğundan beri her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen okula giderken, evde, arkadaşları ile gezerken yanından sarımsak ayırmıyor. Eymen çok fazla sarımsak ve soğan yediği için evde annesi sarımsak ve soğanları saklamak zorunda kalıyor. Her gün bir kilo soğan ve 10 diş sarımsak tüketen Eymen ise saklanan sarımsak ve soğanı rahatlıkla bulup yemeye devam ediyor.

Sarımsak soğan bağımlısı Eymeni görenler şaşkına dönüyor: Her gün 1 kilo soğan, 10 diş sarımsak yiyor

Eymen’in annesi Özgül Ayhan, "Küçüklüğünden beri soğan, sarımsak yiyor. Okula giderken bile soğan yemek istiyor, ben 'oğlum yeme ağzın kokar' diyorum ama beni dinlemiyor. Soğan yiyip dişlerini fırçalıyor, marketten kokulu sakızlar alıyoruz ve öyle gidiyor okula. Okula giderken, evde, sokakta her yerde sarımsak yiyor. Biz birlikte uyuyoruz oğlumla çok kötü kokuyor sarımsak ve soğan yediği için ama yine de bu sevdadan onu vazgeçiremiyorum" dedi.

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Sarımsak soğan bağımlısı Eymeni görenler şaşkına dönüyor: Her gün 1 kilo soğan, 10 diş sarımsak yiyor

"EVDE MEYVE TABAĞI YERİNE SARIMSAK VE SOĞAN TABAĞI VAR"

"Eve meyve alıyorum, yanında yiyorum belki iştahı açılır, meyve yer diye ama o hâlâ soğan ve sarımsak yemeye devam ediyor" diyen anne Özgül Ayhan, "Bizim evde meyve tabağı yoktur, onun yerine soğan ve sarımsak dolu bir tabağımız var. Okuldan eve geldiğinde oğlum sana ne pişireyim dediğimde, 'soğan pişir anne' diyor. Tost yapıyorum ya da makarna yapıyorum ama o önce onların yanındaki soğanı bitiriyor" şeklinde konuştu.

Sarımsak soğan bağımlısı Eymeni görenler şaşkına dönüyor: Her gün 1 kilo soğan, 10 diş sarımsak yiyor

"FUTBOL VE SOĞAN AŞIĞI BİR ÇOCUK"

Oğlunun ayrıca, eve her geldiğinde futbol oynadığını, bir futbol kursuna da gittiğini söyleyen Özgül Ayhan, "Bu hayatta aşık olduğu iki şey ve onlar da futbol ve soğan. Onun annesi olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz oğlumla ikimiz çok mutlu bir aileyiz" dedi.

Sarımsak soğan bağımlısı Eymeni görenler şaşkına dönüyor: Her gün 1 kilo soğan, 10 diş sarımsak yiyor
Soğan ve sarımsak bağımlısı Eymen, "Çocukluğumdan beri soğan ve sarımsak yiyorum. Arkadaşlarım okulda 'bir koku var' diyorlar ama benden geldiğini anlayamıyorlar. Soğan ve sarımsak yedikçe kendimi daha güçlü hissediyorum ve hiç hasta olmuyorum" diye konuştu.

 

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#Bursa#Eymen Ayhan#Sarımsak

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