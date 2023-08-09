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12 vekilin 15 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

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#Meclis #Dokunulmazlık #Komisyon
12 vekilin 15 dokunulmazlık dosyası Mecliste
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeşil Sol Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit, HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, YSP milletvekilleri Sezai Temelli, Berdan Öztürk, CHP Milletvekilleri Ulaş Karasu, Mahir Polat, Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında 1'er, YSP milletvekili Ömer Öcalan, HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Uluç, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında 2'şer dosya Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

 

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#Meclis#Dokunulmazlık #Komisyon

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