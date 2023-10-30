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12 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya: 158 kişi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Narkogüç#Uyuşturucu
12 ilde dev operasyon Bakan Yerlikaya: 158 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 08:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 158 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz! Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma’mız 12 ilimizde NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi. Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

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#Bakan Yerlikaya#Narkogüç#Uyuşturucu

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