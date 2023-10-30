12 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya: 158 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz! Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma’mız 12 ilimizde NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi. Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.
ZEHİR TACİRLERLERİNE YÖNELİK 1⃣2⃣ İLİMİZDE DÜZENLENEN NARKOGÜÇ OPERASYONUNDA 1⃣5⃣8⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2023
Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz❗️
Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere… pic.twitter.com/KFQ9vJ1iqp