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12 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 41 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#Bakan Yerlikaya
12 ilde DEAŞ operasyonu Bakan Yerlikaya: 41 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-34 Operasyonları'nda 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale’de 5, Kilis’te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir’de 3, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Şanlıurfa’da 3, Düzce'de 1, Manisa’da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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#DEAŞ#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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