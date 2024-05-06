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12 gün önce polis aracından atlamıştı... Hayatını kaybetti

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#Gözaltı#Polis#Hastane
12 gün önce polis aracından atlamıştı... Hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:43

Gaziantep'te gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken araçtan atladığı öne sürülen Onur Toy, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 24 Nisan günü Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu ileri sürülen Onur Toy, şüpheli hareketlerde bulununca mahalle esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Toy’u gözaltına aldı. Onur Toy polis merkezine götürülürken iddiaya göre aracın kapısını tekmeleyip, kendini dışarı attı. Başından yaralanan Toy, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'nde kaldırıldı.

Yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Toy, bugün 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Onur Toy'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12 gün önce polis aracından atlamıştı... Hayatını kaybetti

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#Gözaltı#Polis#Hastane

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