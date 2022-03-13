12 bıçak savunması

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KOCAELİ İzmit’te geçen yıl 17 Ekim’de, Suat Çetin (58) boşanma aşamasında olduğu eşi Aynur Çetin'in (52) çalıştığı Sekapark’taki kafeye geldi. Kafenin mutfağına geçen Suat Çetin ile Aynur Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin’e saldırdı. Saldırgan, eşini defalarca bıçakladı. Kafenin diğer çalışanlarının araya girmesiyle Suat Çetin etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı, hastaneye kaldırılan Aynur Çetin de tedavisinin ardından taburcu edildi.

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı ve Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Suat Çetin'in, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eşiyle konuşmak için işyerine gittiği, oğluyla arasında husumet bulunduğu için üzerinde bıçak taşıdığı ve pişman olduğunu söylediği yer aldı. Aynur Çetin'in aldığı bıçak darbeleriyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde 12 yerinden yaralandığı vurgulanan iddianamede, Suat Çetin'in ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.