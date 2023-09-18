112’yi bezdiren sorular

Haberin Devamı

Türkiye’de pilot bölge olarak Antalya’da 2009 yılında başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ile tüm acil durum ihbarları tek çatı altında toplandı. Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve sahil güvenlik olmak üzere 6 kurumu barındıran 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gün içerisinde çok sayıda ihbar geliyor.

2.5 MİLYON İHBARIN YARISINDAN FAZLASI GEREKSİZ

2023 yılı verilerine göre nüfusu 2 milyon 700 binden fazla olan Antalya’da 8 aylık süre içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sayısı ise 2 milyon 500 bine ulaştı. Çağrıların yüzde 51’i emniyete, yüzde 34’ü ise sağlık birimlerine yönlendirildi. 8 aylık sürede gelen 2.5 milyon ihbarın yüzde 64’ü ise gereksiz çağrılardan oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, mevcut durumun mesailerinin büyük kısmını aldığını ifade etti. Koçak, “Vatandaş refüjü sulamamızı istiyor, bir vatandaş damat adayının bilgilerini verip bizden genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılmasını istedi. Ona göre kızının evliliğine müsaade edeceğini söyledi. Kovanı terk eden arıları için bizi arayan oldu. Balkondaki halısı alt kata düştüğü için yardım isteyen var. Ağaca takılan uçurtması için ve TV programına canlı bağlanmak isteyen bir kişi de yine bizi aradı. Çocuğu yeni konuşmaya başlayan bir anne de pratik yapması için çağrı merkezimizi arayıp ‘Ağabeyi, ablası çocuğumla konuşur musun?’ diyerek istekte bulundu” dedi. Koçak, 2009 yılında faaliyete geçtiklerinde gereksiz çağrı oranının yüzde 94 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 64’e düştüğünü söyledi.

Haberin Devamı

TURİSTLER DE MEŞGUL EDİYOR

Kentte yaşayan ya da turist olarak gelen yabancılar da gereksiz çağrıda bulunuyor. Özellikle cep telefonlarının internetinin çekmediği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan yabancılara da bu hattın bu türden şikâyetlerle meşgul edilmemesi anlatılıyor. Çağrıları karşılayan Kübra Baz, gereksiz çağrıların gelen acil vakaların önüne geçtiğini söyledi. Gerekli çağrılara yetişemediklerini belirten Baz, “Acil durumu olan çağrılara yetişmek bizim amacımız ve bu hattın meşgul edilmemesi lazım” dedi.