112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti! 'Yavrum dediği hasta tavşan çıktı'

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Acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine gelen çağrılar hem güldürdü, hem de pes dedirtti. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, kimisi otomobilini ambulansla yarıştırmak istedi, kimisi de acil olarak maaşını çektirmek için talepte bulundu. Gelen ilginç çağrılardan biri de bir vatandaşın aşının orucu bozup bozmadığı konusunda personelin fikrini sorması oldu.

2021 yılında itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılının ilk 4 ayında 104 bin çağrıya cevap verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayından bugüne kadar 104 bine yakın çağrı aldıklarını ifade ederek, 104 bin çağrının yüzde 75’inin asılsız olduğunu söyledi.

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"YAVRUM DEDİĞİ HASTA TAVŞAN ÇIKTI"

Asılsız çağrılar hakkında bilgiler aktaran Tekinay, "Asılsız çağrılarda bizi en çok meşgul eden böyle ilginç vakaları da paylaşmak istiyorum. Bu ilginç vakalardan en dikkat çeken ve insanların yüzünde tebessüm ettireceğine inandığım ambulans talebi için arayan bir vatandaşımızın 'Ambulans var mı' sorusuna karşı 'Ambulansı ne için istiyorsunuz?' dediğimizde şahsın 'Şahin var bende de yarışalım mı?' diye cevaplamasıydı. Bunun haricinde telefoncuların araması. Tek numarada birleştiniz diye bizi bilinmeyen numaralar olarak arayanlar. Ambulans isteyen bir vatandaşın 'Yavrum çok hasta yavruma hemen müdahale edin' şeklindeki talebine ambulansı gönderdiğimizde 'yavrum' dediği şeyin tavşan çıkması" dedi.

"BENİM MAAŞIMDAN ACİL BİR OLAY MI VAR"

Tekinay, "Acil Çağrı Merkezimizde yaşlı bir amcamızın 'Maaşımı çekin' dediğinde 'Burası acil çağrı merkezi biz acil olaylara bakıyoruz' diye yanıt verdik. Yaşlı amca 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' diye cevap verdi. 'Ezan okundu mu?' diye orucunu açmak isteyenler, tren biletinin ücretini soranlar, 'Aşı orucu bozuyor mu, Diyanet bozmuyor diyor sizin fikriniz nedir' diye arayanlar bizi meşgul ediyorlar. İnşallah onların meşgul etmemesini ve daha hızlı hizmet vermeyi istiyoruz" ifadesini kullandı.

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