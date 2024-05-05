112 Havva’dan çocuklara ‘acil’ yuva

Haberin Devamı

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 personeli olarak çalışan 38 yaşındaki Havva Aydanur Ertuğrul, bir çocuk annesi. Ancak o deprem bölge-sindeki çocukların yardımına da bir anne şefkatiyle koşuyor. Havva’nın mücadele dolu hikâyesi, büyük depremin ardından görevli olarak gittiği Hatay’da enkazdan çıkar çıkmaz kitaplarını isteyen Gürkan Öztürk’le karşılaşması ve ona “Buraya kitap yığarım” sözü vermesiyle başladı. O günden sonra da hedefi deprem bölgesindeki eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak oldu.

DERNEK KURDU

Kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği’nin amacı aslında kitap okumayı sevdirmekti. Ancak öncelik depremzedelerin acil ihtiyaçları oldu. Gelen bağışlarla çadır ve konteynerlerde yapılan okul ve kütüphanelere şimdi eşyalarla donatılıp çocuklara ve ailelerine teslim edilecek prefabrik evler eklendi. Bu çocuklardan biri olan Meriç, depremden sonra sığındığı ahırdan çıkıp yeni evine yerleşecek. Yapımı tamamlanan diğer ev ise annesini kaybetmiş olan Kerim ve ailesine tam da Anneler Günü’nde teslim edilecek.

Haberin Devamı

13 GÜNDE EV

“Biz normalde ev yapmayı planlamıyorduk. Bot ve kitap dağıtırken bursiyer öğrencilerimizden 6 yaşındaki Nur’un çadırda çok zor şartlar altında yaşadığını gördük” diyen Havva Aydanur Ertuğrul, çocukların hayatlarına dokunduğu çalışmaları şöyle anlattı: “Çadırda kalan öğrencileri biliyorduk ama Nur bize ‘Üşüyorum,ev istiyorum’ dedi. 13 gün sonunda ilk evi Nur’a ve ailesine teslim ettik. Baktık ki yapabiliyoruz, kendi arsasında evi yıkılmış ve yenisini yapamayacak durumda olanlara ev yapmak için işe koyulduk. Önce burslu öğrencilerimizi gezmeye başladık. İhtiyaçları gözeterek önceliği Meriç ve Kerim’e verdik.”

AHIRDA YAŞIYORLARDI

- 8 yaşındaki Meriç, 12 yaşındaki ağabeyi Talent ve 5 yaşındaki kardeşi Asel ile depremde telef olan hayvanlarına ait ahırda yaşıyormuş. Havva Hanım, “Hatay’ı karış karış gezdim onlardan zor durumda olan çok az insan gördüm. 17 gün sonunda Meriç’in yeni evini teslim ediyoruz” diyor.

Haberin Devamı

YILAN VE FARELERDEN UYUYAMIYORLARDI

Depremde annesini kaybeden Kerim (10) ve kardeşlerine 21 yaşındaki ablaları bakıyor. Yılan ve fare geldiği için çadırın altına beton dökülmesini istemişler. Havva Hanım da, “Biz size ev yapalım” demiş. Annelerinden miras kalan arsaya yapılan evleri, Anneler Günü’nde teslim edilecek. Kerim dün de Havva Hanım’ın aldığı akülü arabasını kabristana götürüp annesine gösterdi.

HÜRRİYET’İN HABERİYLE BAĞIŞ YAĞDI

Havva Aydanur Ertuğrul’un Hatay’da yaptığı yardımlar, 14 Şubat 2024’te Hürriyet’te haber olmuştu. Ertuğrul, “Günde en fazla 7-8 bin TL bağış gelirken Hürriyet’te haberin çıktığı gün 300 bin TL bağış topladık. Sonra da bu bağışlar devamlı hale geldi. Biz ikinci eve başlamadan parası geldi, üçüncü ve dördüncü evi de kolayca yaptık. Şu an 4-5 ev yapacak bütçemiz var. Destek geldikçe ev yapmaya devam edeceğiz” diyor.

Haberin Devamı