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Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

11 yangın sürüyor, 16 uçak kullanılıyor

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11 yangın sürüyor, 16 uçak kullanılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’da Marmaris Öğretmen Evi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile basın toplantısı düzenledi.

28 Temmuz-3 Ağustos arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını, 152’sinin söndürüldüğünü belirten Pakdemirli şöyle devam etti: “Manavgat ve Gündoğmuş yangınları devam ediyor. Muğla’da 5 yangın devam ediyor. Milas’taki yangın hala ciddiyetini koruyor ve çok yakından takip ediyoruz. Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Vatandaşlardan birçok telefon geliyor, sanatçılarımız arıyor beni bugün, ‘müdahale edilmedi’ filan gibi söylemler olabiliyor ama müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde aslında canla başla hem karadan hem de havadan müdahale yapılıyor.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya Manavgat’ta yaptığı açıklamada bugün Ukrayna’daki özel bir şirketten dört yangın söndürme helikopterinin geleceğini, bu helikopterlerin akşam saatlerinde yangına müdahale edebildiğini söyledi.

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