11 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama 2020: Sayısal Loto sonuçları açıklandı, 1 milyon devretti

Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası 11 Nisan Sayısal Loto sonuçları ilan edildi. 1313. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının belli olmasının ardından gözler Sayısal Loto sorgulama ekranına çevrildi. Her hafta zengin olmak isteyen vatandaşları hayallerine kavuşturan Sayısal Loto sonuçlarına göre, 6 bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

11 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1313. hafta çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı sorusu çekilişin ardından yanıt buldu. 11 Nisan Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası şu numaralar ikramiye kazandırdı;





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 32 kişi 6 bin 602 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 816 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 33 bin 821 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

CANLI SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 11 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1312. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 5 bin 113 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 862 kişi 84 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 49 bin 854 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto oyunu nasıl oynanıyor?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.