11 kent kadınlara emanet

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2019 ’daki yerel seçimlerde 3’ü büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 4 ilde kadın belediye başkanı (AK Parti’den 1, CHP’den 1 ve HDP’den 2 ) seçilmişti. 2024 yılı yerel seçim sonuçlarına göre ise kadın belediye başkanları sayısında üç kat artış gözlemlendi. Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ gibi büyükşehirlerin yanı sıra Ağrı, Afyonkarhisar, Batman, Bilecik, Edirne ve Siirt’te kadın adaylar ipi göğüsledi. Kadın belediye başkanlarından 6’sı CHP’den, 1’i AK Parti’den, 4’ü DEM Parti’den seçildi.

GAZİANTEP’TE ŞAHİN GÜVEN TAZELEDİ

Gaziantep’te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti adayı Fatma Şahin 38.8 oy oranıyla önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten Şahin, Gaziantep’te tekrar en çok oy alan aday oldu. Dün sabah saatlerinde Gaziantep Belediyesi binası önüne gelen Fatma Şahin’i karşılayan personel dakikalarca alkışladı.

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EDİRNE’YE İLK KADIN BAŞKAN

Edirne tarihinde ilk kez kadın başkan tarafından yönetilecek. Edirne’de 46.6 oy oranına ulaşan Filiz Gencan Akın, rakibi Belgin Bila’yı 4 puan farkla geride bırakarak seçimi kazandı. Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olan Akın, 1983 doğumlu. Hukuk mezunu olan Akın, 2011 yılından bu yana aktif olarak siyasetin içerisinde yer alıyor. Akın, seçim zaferini parti binası önünde kutlarken, davul ve zurna eşliğinde partililerle oynadı.

TEKİRDAĞ’DA DA BİR İLK

Tekirdağ’da da CHP’li Candan Yüceer kentin ilk kadın belediye başkanı oldu. Hekim olarak görev yapan Yüceer, oyların yüzde 50.1’ni aldı. Se-çim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililerle buluşarak kutlama yapan Yüceer, “Kazanan Tekirdağ, kazanan Türkiye olacak. Bunu çok çalışarak, hizmet götürerek, sosyal, eşit, adil belediyeciliği tüm Türkiye’ye göstereceğiz” açıklamasını yaptı. 1973’te Ankara’da doğan Candan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Çeşitli şehirlerde hekimlik yapan Yüceer, 24, 25, 26. ve 27. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev aldı.

ESKİŞEHİR’DE İPİ ÜNLÜCE GÖĞÜSLEDİ

25 yıl Eskişehir’de belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP’li Ayşe Ünlüce de Eskişehir’de yarışı önde bitir-di. Seçimi kazandıktan sonra açıklama yapan Ünlüce, Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Eskişehir için kazandım, Eskişehir için çok çalışacağım” ifadesini kullandı. 1970 yılında Eskişehir’de doğan Ayşe Ünlüce ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de, lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Çalışma hayatına ağır ceza hâkimi olarak başlayan, daha sonra avukatlığa dönen Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atandı. Aralık 2023’te Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’nden emekli olan Ünlüce, iki çocuk annesi.

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AYDIN’DA 4. DÖNEMİ

CHP’nin adayı Özlem Çerçioğlu da yüzde 50.6 puan oyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yeniden kazanan isim oldu. Topuklu Efe la-kabıyla bilinen ve ilk defa 2009’da Aydın’da belediye başkanı seçilen Çerçioğlu bu seçimlerden 4. kez galibiyetle çıkmış oldu.

DİYARBAKIR’DA RAHAT KAZANDI

DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük de Diyarbakır’dan belediye başkanı seçildi. Küçük, yüzde 64 civarında oy alarak en rakibini yaklaşık 47 puan farkla geçti. 1976 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen ve aslen Siverek’li olan Küçük, 2014-2016 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu olan Küçük, Almanya’nın Köln Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun.

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AFYONKARAHİSAR’DA KADIN BAŞKAN DÖNEMİ

Afyonkarahisar’da da CHP adayı Burcu Köksal seçimleri kazanarak, kentin ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etti. CHP’de uzun yıllar si-yaset yapan Köksal’ın, seçimler öncesi DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekmişti. Köksal “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” açıklamasında bulunmuş, sonrasında ise yanlış anlaşıldığını belirtmişti.

BİLECİK’İN KHALEESİ’Sİ YERİNİ KORUDU

Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi karakterine olan benzerliğiyle gündem olan CHP’nin Bilecik belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı bir kez da seçimlerden galip çıkarak güven tazeledi. Subaşı, seçimi yüzde 49 oy oranıyla ile kazandı.

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AĞRI’DA YÜZDE 51

Ağrı’da DEM Parti’nin kadın adayı Hazal Aras da seçimleri önde tamamladı. Aras, oyların yüzde 51’ini alarak en yakın rakibine 18 puan fark arttı.

EN YÜKSEK OY BATMAN’DAN

DEM Parti’li Gülüstan Sönük de seçimlerden başarıyla çıkan kadınlar arasındaki yerini aldı. Gülüstan Sönük, yüzde 64.5 oy oranıyla 11 ilde se-çilen kadın belediye başkanları arasında en çok oy alan başkan oldu.

SİİRT’TE SOFYA ALAGAŞ BİRİNCİ

DEM Parti’li bir diğer kadın belediye başkan adayı ise Siirt’te başkanlık koltuğuna oturdu. Sofya Alagaş, oyların yüzde 49’unu alarak seçimi kazandı.

İLÇELERDE REKOR İZMİR’DE

39 ilçesi bulunan İstanbul’da sadece üç ilçede (Bakırköy, Üsküdar, Maltepe) kadın belediye başkanı seçildi. 25 ilçesi bulunan Ankara’nın ise sadece bir ilçesinde ( Akyurt) kadın belediye başkanı kazandı. Ankara ve İstanbul’un aksine İzmir’de ise kadın adaylar 8 ilçede seçimi önde bitirdi. 30 ilçesi bulunan İzmir’de Çeşme, Foça, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Konak ve Selçuk’ta kadın belediye başkanları seçimi kazandı. Türkiye’nin beş büyükşehrinden biri olan Adana’da sadece Seyhan’da kadın belediye başkanı seçildi. Bursa’da ise kadın adaylar belediye başkanı seçilemedi.