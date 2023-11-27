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11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Raziye'nin eşi için mahkeme kararını verdi

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#Kayseri#Raziye Ebru Erciyes#Hasan Devran Erciyes
11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti Raziyenin eşi için mahkeme kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 12:01

Kayseri'de, 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili, eşi Hasan Devran Erciyes'e (33) tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliğinden verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

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Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran 2021'de saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti Raziyenin eşi için mahkeme kararını verdi

"BEN DE CAMA SIÇRADIM AMA TUTAMADIM"

Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru, cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım, Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" dedi.

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KESİN VE İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında, savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, sanık Erciyes'in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi. Hasan Devran Erciyes ise son sözünde, "Diyeceğim bir şey yok. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Devran Erciyes'in, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan beraatine hükmetti.

11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti Raziyenin eşi için mahkeme kararını verdi

KARARA İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve ölen Erciyes'in şikayetçi yakınları, karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığın, iddianame doğrultusunda müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi'nde yapılan incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvurunun esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi. 

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#Kayseri#Raziye Ebru Erciyes#Hasan Devran Erciyes

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