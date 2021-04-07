11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
OSMANİYE merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen, örgütün sözde emirleri olduğu belirtilen Suriye uyruklu 27 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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