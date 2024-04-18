11 ilde 'Mahzen-28' operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-28” operasyonlarında; 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı.
1️⃣1️⃣ İlde Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “MAHZEN-28” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024
1️⃣3️⃣7️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silah,
3️⃣4️⃣0️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.
4️⃣1️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/uQHwzjdPnn