×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

11 ilde 'Mahzen-28' operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Silah Kaçakçılığı#Gözaltı
11 ilde Mahzen-28 operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 13:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-28” operasyonlarında; 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-28” operasyonlarında; 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Silah Kaçakçılığı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!